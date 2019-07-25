Владелец задержанного на Украине танкера из России выясняет обстоятельства инцидента

КРАСНОДАР, 25 июля. /ТАСС/. Компания "Фос шипинг менеджмент" из Геленджика подтверждает, что задержанный Украиной танкер принадлежит ей, и в настоящее время выясняет обстоятельства задержания и обстановку на судне, сказал ТАСС заместитель генерального директора Виктор Леонидович.

"Полной информацией на данный момент не владеем. Обстановку выясняем", - сказал он, подтвердив, что судно принадлежит компании "Фос шипинг менеджмент".

Как пояснили ТАСС в профсоюзе моряков, судно принадлежит компании "Альтомар Шиппинг". По данным источника экстренных служб Краснодарского края, "Альтомар Шиппинг" входит в состав "Фос шипинг менеджмент".

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил задержала российский танкер Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. В спецслужбе уточнили, что, по информации украинских пограничников, зашедший в порт Измаил под флагом РФ танкер Nika Spirit был опознан по номеру ІМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, "как уже известный танкер Nеyma, который был использован для перекрытия Керченского пролива".

Задержанное судно "признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", добавили в СБУ.

На судне проведены "санкционированные украинским судом следственные действия" - обыск, "изъятие документов, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов", а также допрошены члены команды.

На судах такого класса обычно находятся 10-12 моряков, сообщили ТАСС в Российском профсоюзе моряков. В свою очередь главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос выложил в Facebook фото не менее семи отобранных паспортов моряка РФ.