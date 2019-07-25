В Петербурге арестован предполагаемый организатор схемы мошенничества со стройматериалами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга в четверг заключил под стражу предпринимателя Евгения Панасюка, которого задержали вместе с предполагаемыми помощниками после масштабных обысков в нескольких регионах страны в рамках уголовного дела о мошенничестве со строительными материалами. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

"Куйбышевский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Панасюка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказано в сообщении. Мера пресечения Панасюку избрана до 6 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что преступления были совершены в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах страны, а доход мошенников составлял около 30 млн рублей в месяц. По версии следствия, группа злоумышленников от имени различных коммерческих фирм размещала в сети Интернет информацию о продаже строительных материалов. Они предлагали гражданам и юридическим лицам товары при условии стопроцентной предоплаты, но поставляли лишь часть их, обещая позднее довезти остальное. После подписания накладных фигуранты переставали отвечать на звонки заказчиков.

Следствие считает, что организатором преступной схемы выступал 27-летний коммерсант Евгений Панасюк. Вместе с ним полиция и ФСБ задержали еще четырех злоумышленников.