Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.

"По предварительной информации, дом сдан в 2016 году. Обрушилась стена второго этажа трехэтажного дома, взрыв газа", - сказала представитель администрации.

Она добавила, что обстоятельства и причины ЧП выясняются. "Создана рабочая группа для выяснения ситуации, в местном доме культуры оборудованы 20 мест для жильцов дома", - отметили в администрации, не уточнив число эвакуированных из дома.

Ранее сообщалось, что в четверг около 15:30 мск в управление МЧС поступила информация о ЧП в жилом доме в поселке Рахья. По данным ведомства, в квартире произошел взрыв баллона с бытовым газом, в результате ЧП никто не пострадал. При этом источник в экстренных службах Ленинградской области сообщил ТАСС об одном пострадавшем в результате ЧП.

Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС, взрыв не привел к пожару. "Пожара не было", сказала представитель управления, добавив, что на месте ЧП работают представители администрации, бригады скорой медицинской помощи и полиция - всего задействовано 16 человек и шесть единиц спецтехники. Поселок городского типа Рахья расположен примерно в 40 км от Петербурга. В поселке проживают около 3500 человек.