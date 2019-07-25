Сотруднику МЧС предъявили обвинение в халатности по делу о пожаре в хабаровском лагере

ТАСС, 25 июля. Начальнику отдела надзорной деятельности по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарду Новгородцеву, заключенному в четверг под стражу, предъявлено обвинение в халатности по делу о пожаре в детском палаточном лагере "Холдоми". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

В четверг Солнечный районный суд Хабаровского края удовлетворил ходатайство следствия и отправил Новгородцева в СИЗО. Как следует из постановления суда, в обоснование необходимости заключения под стражу пожарного инспектора следователь привел стандартные для таких случаев доводы - может скрыться, уничтожить документы, имеющие значение для расследования, а также оказать давление на свидетелей и продолжить заниматься преступной деятельностью. Часть из них судом была отклонена.

Следствие считает, что Новгородцев в июле проводил в лагере плановые учения, во время которых обнаружил, что "размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм" и "не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения". Следствие не конкретизирует, о каких именно нарушениях идет речь. В постановлении об аресте Новгородцева указано, что "в настоящее время не установлено местонахождение всех документов, имеющих значение для уголовного дела", а вина сотрудника МЧС подтверждается свидетельскими показаниями, в том числе руководителем лагеря.

В постановлении суда говорится, что 35-летний Новгородцев по месту работы характеризуется исключительно с положительной стороны, неоднократно награждался и поощрялся за добросовестное исполнение служебных обязанностей, воспитывает двух детей, имеет ипотечный кредит. Как уточнил ТАСС источник, знакомый ситуацией, Новгородцев был назначен на должность начальника отдела примерно месяц назад.

Отсутствие полномочий

Вместе с тем в пресс-службе МЧС России сообщили, что "на сегодняшний день органы государственного пожарного надзора МЧС России не наделены полномочиями по проведению надзорных мероприятий в отношении временных строений, в том числе и палаточных лагерей". "В них действуют компенсирующие меры - дополнительно выделяются силы и средства, входящие в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), для мониторинга, экстренного реагирования и эвакуации людей в случае ЧС", - сказал представитель министерства. Он добавил, что нормативные требования по обеспечению пожарной безопасности в детских лагерях палаточного типа ранее отсутствовали. Сейчас МЧС России разрабатывает нормативные требования безопасности к палаточным лагерям. В частности, министерство предлагает дополнить постановление правительства РФ "О противопожарном режиме" отдельными требованиями пожарной безопасности к лагерям палаточного типа, а также разработать свод правил "Палаточные лагеря. Требования пожарной безопасности".

Сразу после пожара в хабаровском лагере глава МЧС России Евгений Зиничев поручил органам Госпожнадзора в срочном порядке провести внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха, в том числе на предмет нахождения там незарегистрированных палаточных лагерей. При этом он сообщил, что материалы служебной проверки в отношении должностных лиц, осуществлявших контрольно-надзорные мероприятия по детско-оздоровительному лагерю "Холдоми", будут переданы в следственные органы для принятия процессуальных решений.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что 11 июля инспектор пожарного надзора проводил тренировку, в том числе по эвакуации в случае пожара, в палаточном лагере. "Инструктаж проводился с вожатыми", - сказал собеседник агентства. Он не исключил, что благодаря этому вожатым удалось помочь большинству детей во время пожара.