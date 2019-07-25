Женщину убили на детской площадке в Подмосковье

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Мужчина убил ножом женщину на детской площадке в Раменском в присутствии ее ребенка и скрылся с места происшествия, ведется его розыск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Инцидент произошел на Лесной улице. Мужчина нанес женщине ножевое ранение на детской площадке и скрылся. Пострадавшая в результате скончалась. В настоящее время идут мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемого", - сказали в полиции.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что за убийством женщины наблюдал ее малолетний сын. "По имеющимся данным, подозреваемым является супруг убитой", - сказал собеседник агентства. Для его розыска введен план "Перехват".

Как рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управления СК РФ, "на месте работают следователи следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области, проводится осмотр, устанавливаются очевидцы произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела".