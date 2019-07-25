Часть автомобильной федеральной дороги обрушилась в Сочи после сильного ливня

СОЧИ, 25 июля. /ТАСС/. Часть главной прибрежной федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи обрушилась в Центральном районе Сочи после сильного ливня, движение осуществляется по одной полосе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее в социальных сетях появились фото и видео, где обвалилось дорожное полотно. Судя по комментариям к кадрам, обрушение произошло в Сочи на дороге около тоннеля в микрорайоне Мамайка.

"В оперативную дежурную смену Центра управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение, что в 17:30 произошло обрушение части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 Сочи. Движение осуществляется по одной полосе, его регулируют экипажи ГИБДД. На место направлены силы и средства МЧС России", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что ситуация находится на контроле ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Автомобильная дорога федерального значения А-147 Джубга - Сочи проходит вдоль Черноморского побережья Кубани от Джубги до границы с Абхазией, соединяя прибрежные населенные пункты. Ранее в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье" журналистам сообщили, что сильный ливень в Сочи в ночь на 25 июля стал причиной подтопления участков федеральных трасс А-148 дублер Курортного проспекта, 147 Джубга - Сочи, Обход Сочи и трех подземных пешеходных переходов.

"На месте подтопленных участков дежурили сотрудники ФКУ Упрдор "Черноморье" и бригады эксплуатирующей подрядной организации. Дорожные рабочие занимались расчисткой проезжей части и ливневых решеток от мусора, веток, ила и твердых бытовых отходов. В настоящее время работы по ликвидации последствий аномальных осадков на федеральных дорогах Сочи силами дежурных бригад подрядной организации продолжаются", - уточнили в пресс-службе ведомства.

По информации мэрии города, штормовое предупреждение в Сочи продолжает действовать до 29 июля. "На территории курорта ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалиcтым усилением ветра до 20 м/с, на реках возможен резкий подъем уровня воды, на отдельных водотоках с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода cелей малого объема в горной зоне", - сообщили журналистам в пресс-службе администрации.