Полицейские нашли машину подозреваемого в убийстве женщины в Подмосковье

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили машину подозреваемого в убийстве женщины в подмосковном городе Раменское. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Машину, на которой передвигался подозреваемый, нашли в подмосковном Ногинске. В настоящий момент продолжаются мероприятия, направленные на его розыск и задержание",- сказала она.

Ранее сообщалось, что злоумышленник убил ножом женщину на детской площадке в Раменском в присутствии ее сына и скрылся с места преступления.