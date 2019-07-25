Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 929 тысяч га

КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Площадь пожаров в лесах Красноярского края достигла почти 929 тысяч гектаров, угрозы населенным пунктам нет, сообщается в четверг в оперативной сводке регионального лесопожарного центра.

"По оперативной информации на 23:00 (19:00 мск) 25 июля 2019 года на территории края действует лесных пожаров - 125, на общей площади - 928,593 тыс. га", - сообщается в сводке.

Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба и борьба с огнем идет в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры. Там горит почти 920 тыс. га. Пожары отмечены в Абанском, Эвенкийском, Богучанском, Кежемском, Таймырском районах.

По данным на 09:00 (05:00 мск), в регионе горели леса на площади почти 907 тыс. га. В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен.

По данным пресс-службы, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке плюс 30, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.