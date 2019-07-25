СК возбудил дело по факту убийства женщины на детской площадке в Подмосковье

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Следователи установили личность подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данному факту следственным отделом по Раменскому ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). К настоящему времени личность нападавшего установлена, ведется его розыск", - сообщила Врадий.

В четверг в Раменском во дворе многоэтажного дома на детской площадке мужчина нанес женщине не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений женщина скончалась. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев произошедшего. "Устанавливаются мотивы совершения преступления", - добавила представитель ГСУ.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила ТАСС, что полиция обнаружила в Ногинске машину, на которой передвигался подозреваемый.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, злоумышленник убил женщину на детской площадке в Раменском в присутствии ее сына.