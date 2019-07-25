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El Pais: в Испании человек умер от теплового удара

85-лентий мужчина из Гранады стал восьмой жертвой жары в стране за это лето

МАДРИД, 25 июля. /ТАСС/. Один человек умер в четверг от теплового удара в Испании, в ряде регионов которой установилась жара. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, 85-лентий мужчина умер от теплового удара в городе Гранада (автономное сообщество Андалусия), где температура воздуха в настоящий момент достигла 35 градусов. Он стал восьмой жертвой жары в Испании за это лето.

Государственное метеорологическое агентство страны объявило в четверг предупреждение в ряде провинций из-за жары.

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