El Pais: в Испании человек умер от теплового удара

МАДРИД, 25 июля. /ТАСС/. Один человек умер в четверг от теплового удара в Испании, в ряде регионов которой установилась жара. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, 85-лентий мужчина умер от теплового удара в городе Гранада (автономное сообщество Андалусия), где температура воздуха в настоящий момент достигла 35 градусов. Он стал восьмой жертвой жары в Испании за это лето.

Государственное метеорологическое агентство страны объявило в четверг предупреждение в ряде провинций из-за жары.