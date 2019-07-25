Globo: около тонны золота похищено при нападении на аэропорт в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 июля. /ТАСС/. Группа вооруженных людей в четверг похитила около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта Сан-Паулу. Об этом сообщил телеканал Globo.

По информации телеканала, пятеро преступников в масках были вооружены огнестрельным оружием. Для проезда на территорию аэропорта бандиты использовали автомобили, раскрашенные в соответствии с цветографической схемой Федеральной полиции и оборудованные спецсигналами. Один из них перекрыл въезд на территорию терминала, а на втором они проникли внутрь, где захватили груженый золотом инкассаторский автомобиль и взяли в заложники начальника охраны.

Скрывшись с места преступления, злоумышленники бросили свои автомобили в одном из расположенных неподалеку неблагополучных районов Сан-Паулу, где пересели на машину скорой помощи. Полиция ведет поиск преступников, однако этот процесс осложняется тем, что в зоне аэропорта правоохранители не могут использовать вертолет.