Задержанный за убийство женщины в Раменском был ранее судим за массовые беспорядки

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Мужчина, которого задержали в четверг вечером по подозрению в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском, был ранее судим за участие в массовых беспорядках. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Задержанный доставлен в следственный отдел Раменского ОВД, вменяют ему сейчас ст. 105 часть 1 (Убийство), но следствие решает вопрос о переквалификации ему обвинения на 2 часть (Убийство с особой жестокостью). Ранее он был судим по ст. 212 УК РФ (Массовые беспорядки)", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщили ТАСС в подмосковном главке МВД, задержанный - мужчина 1981 года рождения.

По данным подмосковного главка СК РФ, в четверг в Раменском во дворе многоэтажного дома на детской площадке мужчина нанес женщине не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений женщина скончалась. Полиция позже задержала подозреваемого в лесополосе под Ногинском.