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Ребенок убитой на детской площадке женщины находится в больнице

За ним присматривает тетя

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Ребенок женщины, убитой на детской площадке в подмосковном Раменском, находится в больнице под присмотром тети. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Ребенок потерпевшей под присмотром сестры погибшей находится в больнице", - сказала Врадий.

По данным следствия, житель Ногинска 1981 года рождения нанес женщине на детской площадке в Раменском не менее 20 ножевых ранений в присутствии ее ребенка и других детей, после чего скрылся. Его задержали в лесу в Ногинском районе Московской области.

Как рассказала Врадий, следователи уже осмотрели квартиру потерпевшей, допросили ряд свидетелей и ее знакомых, а также место, где была найдена машина подозреваемого Hyundai Solaris. Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку.

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