Прокурор просит 9 лет колонии для украинского бизнесмена Мкртчана по делу о мошенничестве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Гособвинение просит Московский городской суд назначить девять лет колонии генеральному директору украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Олегу Мкртчану, обвиняемому в мошенничестве на 1 млрд рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник, близкий к следствию.

"В ходе прений сторон в Мосгорсуде гособвинитель попросил назначить Мкртчану наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, прокурор попросил для подсудимого дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

С учетом закрытости процесса в Московском городском суде защита подсудимого отказалась комментировать дело в отношении своего подзащитного. Дата оглашения приговора в отношении Мкртчана пока не известна.

Директор корпорации обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Вину Мкртчан не признает. По версии следствия, бизнесмен под видом легальных сделок в период с 2009 по 2013 год организовал получение через зарубежную офшорную компанию кредитных денежных средств Внешэкономбанка.

Кроме того, суд в рамках уголовного дела вынес около 40 постановлений о наложении обеспечительного ареста на имущество Мкртчана. Общая сумма арестованных активов обвиняемого составляет порядка 8 млрд рублей. Среди арестованной недвижимости и имущества числятся металлургические заводы в Тульской области и Ставропольском крае, а также активы Русской горно-металлургической компании (РГМК), которая является одной из основных металлургических компаний РФ. РГМК была образована в 2005 году и создавалась как связующее звено между компаниями из "Индустриального союза Донбасса" и российскими предприятиями, занимающимися металлопрокатом.

Согласно рейтингу журнала "Фокус", Мкртчан занимал 14-е место в рейтинге 200 самых богатых людей Украины в 2012 году. Его состояние оценивается в $1,25 млрд. Он имеет гражданства Украины и России.