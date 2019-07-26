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Задержанный за убийство женщины на детской площадке в Раменском признал вину

Источник в правоохранительных органах уточнил, что мужчина совершил убийство из-за ревности
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в Раменском написал чистосердечное признание и выразил готовность сотрудничать со следствием. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Задержанный признал вину и написал чистосердечное признание. По его словам, убийство было совершено из ревности, он считает, что она изменяла ему", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что задержанного проверяют на причастность к еще одному убийству, произошедшему ранее в Крыму. 

"Задержанный проверяется на причастность к еще одному убийству, совершенному на территории Республики Крым. При задержании он оказал активное сопротивление, в связи с чем был доставлен в районную больницу в Раменское, после чего с ним будут проведены следственные действия", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщили ТАСС в подмосковном главке МВД, задержанный - мужчина 1981 года рождения. По данным подмосковного главка СК РФ, в четверг в Раменском во дворе многоэтажного дома на детской площадке мужчина нанес женщине не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений женщина погибла. Полиция позже задержала подозреваемого в лесополосе под Ногинском.

В новость внесены изменения (08:48 мск) - добавлены подробности.

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