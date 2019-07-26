Суд во Владивостоке отпустил под залог подозреваемого в растрате депутата Милуша

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля. /ТАСС/. Суд во Владивостоке отпустил из-под ареста под залог в 1 млн рублей депутата парламента Приморья, исполнительного директора Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) Виктора Милуша, который является фигурантом дела о растрате. Об этом сообщил ТАСС представитель Фрунзенского суда Владивостока.

"Меру пресечения для Виктора Милуша с ареста заменили на залог в 1 млн рублей", - сообщил собеседник агентства.

Милуш подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата группой лиц или в особо крупном размере").

Он был избран депутатом заксобрания в 2016 году от "Единой России". До этого он избирался в краевой парламент дважды -в 2006 и 2011 годах. Является членом комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.

В 2001 году Милуш занял пост директора Приморской ГРЭС, в 2004 году стал заместителем гендиректора Дальневосточной энергетической управляющей компании. Осенью 2009 года избран гендиректором ОАО "ДЭК".