Паводок в Приамурье подтопил более 240 жилых домов и более 1200 приусадебных участков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июля. /ТАСС/. Более 240 жилых домов и более 1200 приусадебных участков подтоплено за время прохождения паводка в Амурской области, сообщил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский в пятницу на совещании в Благовещенске под руководством главы МЧС Евгения Зиничева.

25 июля в Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации, поскольку вызванный обильными осадками паводок уже привел к подтоплению ряда территорий. В интервью ТАСС глава региона Василий Орлов рассказал, что пик паводка ожидается 27 июля. Всего, по его словам, подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах, эвакуировать планируется около 3 тыс. человек.

"Всего за время прохождения паводка на территории области зарегистрировано подтопление 244 жилых домов в восьми населенных пунктах, 1248 приусадебных участков в 12 населенных пунктах, повреждено 60 участков автомобильных дорог - это более 200 км", - сказал Венглинский.

При этом, по его словам, на большинстве территории региона наблюдается нормализация обстановки, сход поверхностных вод с территории населенных пунктов, автомобильных дорог, отмечается понижение уровня воды в реках, за исключением бассейна реки Селемджа в Селемджинском и Мазановском районах. Ожидается, что в дальнейшем паводок сместится на реку Зея с достижением опасных отметок, в связи с чем прогнозируется риск возникновения ЧС на территории пяти муниципальных образований.

В частности, согласно прогнозам, с 26 по 27 июля в Селемджинском районе может произойти подтопление трех населенных пунктов (341 дом, в котором проживают 720 человек), с 27 по 28 июля в Мазановском районе - 14 населенных пунктов (279 дом, где живет 1281 человек), 28-29 июля в Свободненский и Белогорском районах - восемь населенных пунктов (287 домов).

По словам Венглинского, сейчас на территории Мазановского и Селемджинского районов, где наблюдается сложная ситуация с паводком, подтоплено 216 жилых домов, 278 приусадебных участков. Проводятся эвакуационные мероприятия. Всего на данный момент из двух районов эвакуированы 224 человека, в том числе 99 детей. Часть находятся в пунктах временного размещения, остальные - у родственников.

О ситуации в Мазановском и Селемджинском района

В четверг, 25 июля, вода в реке Селемджа Селемджинского района достигла отметки "опасное явление" - 700 см и вышла из берегов, началось подтопление села Норск. Была организована эвакуация населения вертолетами в ПВР п. Февральск, вывезено 150 человек, еще 107 жителей отказались эвакуироваться.

В пятницу паводковые воды отрезали от сообщения село Новороссийка Мазановского района, там перемыта дорога, на реке Абайканка поврежден мост, транспортного сообщения нет. Жители села собираются в школе, решается вопрос об эвакуации их вертолетом в село Новокиевский Увал. Уровень воды продолжает подниматься и в районе села Богословка Мазановского района. В четверг оттуда уже эвакуировали часть жителей, однако около 100 человек отказываются покидать населенный пункт.