В Астрахани задержали и. о. министра финансов и экс-председателя правительства региона

АСТРАХАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Экс-председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и и. о. министра финансов региона Виталий Шведов задержаны. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Султанов и Шведов задержаны", - сказал источник, не уточнив деталей.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации. В настоящее время телефоны обоих недоступны.

Источник также сообщил, что в министерстве финансов региона проходят обыски. "В Минфине сотрудники правоохранительных органов проводят обыски", - сказал он.

Проведение оперативных мероприятий ТАСС подтвердил другой источник в силовых структурах, не уточнив подробностей. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Султанов был утвержден в должности вице-губернатора и председателя правительства Астраханской области в апреле 2017 года. 10 июня этого года он написал заявление об отставке. Шведов с 2006 года занимал должность заместителя министра финансов Астраханской области, с 2010 года был заместителем председателя правительства региона - министром финансов.

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