Тамбовский хоккеист умер после драки в кафе

ТАМБОВ, 26 июля. /ТАСС/. Тамбовский хоккеист, член Ночной хоккейной лиги 27-летний Никита Воропаев умер накануне в больнице после двухнедельной комы, в которую он впал после драки в одном из местных баров, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным полиции, драка произошла 13 июля. Воропаев вступился за девушку, он получил несколько ударов в голову, при этом смог самостоятельно добраться до дома, где почувствовал себя плохо. В тот же вечер спортсмена госпитализировали с кровоизлиянием в мозг.

"Сотрудники установили все обстоятельства происшествия, виновник происшествия также установлен и задержан. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). В связи с тем, что гражданин скончался, все материалы были направлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения", - сказали в пресс-службе.