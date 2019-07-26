Жителя Вологодской области арестовали за избиение шестилетнего мальчика

ТАСС, 26 июля. В Вологодской области задержали и арестовали 24-летнего мужчину, несколько дней назад избившего шестилетнего мальчика в поселке Вожега, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по области.

"Следственными органами СК РФ расследуется уголовное дело о нападении на малолетнего ребенка в поселке Вожега, возбужденное по ст. 115 УК РФ ("Причинение легкого вреда здоровью"). В совершении преступления подозревается мужчина 1995 года рождения, который пояснил, что причиной произошедшего стало его наркотическое и алкогольное опьянение. По ходатайству следователей СК России подозреваемый арестован", - говорится в сообщении.

По данным следствия, избитого ребенка обнаружили вечером 20 июля. Мальчика доставили в больницу, где медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга.

В ходе проверки выяснилось, что на центральной площади поселка, где гулял ребенок, находились двое молодых мужчин. Они заманили мальчика в район гаражей, где один из злоумышленников избил его до потери сознания. Затем он перекинул ребенка и его велосипед через забор на территорию детского сада, перебрался сам и оттащил тело подальше, чтобы оно не привлекало внимания, а затем скрылся. На стоны мальчика, который позже стал приходить в себя, обратил внимание прохожий.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по области Наталья Летенкова, подозреваемый, проспавшись, несколько дней скрывался, прятался в лесу. Вечером 24 июля он вернулся в поселок к знакомому, где был задержан. "Мальчик находится сейчас на лечении в больнице. Несмотря на то, что полученные им травмы первоначально квалифицированы как легкий вред здоровью, будет проведена судебно-медицинская экспертиза для полной оценки последствий произошедшего", - добавила представитель регионального следственного управления СК РФ.