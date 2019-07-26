Около 150 полицейских ищут следы пропавших россиянок в лесу на востоке Мюнхена

БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Полиция Германии продолжает поиски двух пропавших две недели назад россиянок, стражи порядка прочесывают лесной массив на востоке Мюнхена. Об этом заявил корреспонденту ТАСС в пятницу представитель полиции баварской столицы Вернер Краус.

"Следствие получило информацию по этому делу примерно от 60 граждан. Сейчас поиски идут на территории в 2 квадратных километра в лесу на востоке Мюнхена. В операции, которая началась в пятницу, участвуют 150 полицейских, добровольцы, ведется наблюдение с вертолета", - сказал Краус. По его словам, следствие до сих пор не имеет свидетельств того, что пропавшие могут быть живы.

Поиски осложняются аномально жаркой погодой, установившейся на всей территории Германии.

46-летняя Мария Г. и ее 16-летняя дочь пропали 13 июля. Они вышли из дома по улице Оттобруннерштрассе и отправились в торговый центр, расположенный в мюнхенском районе Нойперлах. После этого на контакт с близкими они не выходили.

21 июня был задержан супруг Марии Г. - переселенец из бывшего СССР. Его подозревают в убийстве. О его мотивах пока ничего не сообщается.