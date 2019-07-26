Психологи будут работать с дочерью убитой на детской площадке женщины в Раменском

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Дочери убитой на детской площадке женщины в подмосковном Раменском окажут психологическую помощь. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

"Малышка, ставшая свидетелем этой жуткой трагедии в Раменском, провела ночь в больнице под наблюдением врачей, сегодня ее передали сестре погибшей. Сейчас рассматриваются возможные варианты устройства ребенка. Вероятнее всего, малышка останется у своей тети. Конечно, девочка получила серьезную психологическую травму. С ней будут работать психологи", - приводятся в сообщении слова детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой.

25 июля в Раменском во дворе многоэтажного дома на детской площадке мужчина нанес женщине не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По подозрению в убийстве задержан житель Ногинска 1981 года рождения. По предварительным данным следствия, он совершил убийство из ревности.