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Два теплохода столкнулись на канале им. Москвы в Подмосковье

В результате происшествия пострадавших нет

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. В Подмосковье на канале им. Москвы столкнулись два теплохода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

Инцидент произошел в районе Яхромы. "При расхождении двух теплоходов произошло касательное столкновение. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, ни один из них повреждений не получил, разлива топлива не произошло.

В ближайшее время на место происшествия прибудут представители Ространснадзора, после чего суда отправятся в пункты назначения. В экстреннных службах уточнили, что один из теплоходов был пассажирским.

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