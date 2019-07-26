Девочка утонула в бассейне в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 26 июля. /ТАСС/. Управление СК по Дагестану проводит проверку после гибели девочки в бассейне в оздоровительном комплексе в Кизляре, сообщил журналистам в пятницу руководитель пресс-службы управления ведомства Расул Темирбеков.

"25 июля 2019 года во время купания в бассейне одного из оздоровительных комплексов города Кизляра утонула шестилетняя девочка. По данному факту следственными органами СК РФ по Дагестану проводится доследственная проверка", - сообщил Темирбеков.

По его словам, будет дана оценка действиям ответственных за обеспечение безопасности посетителей.

"Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - заключил представитель ведомства.