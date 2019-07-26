Генпрокуратура обжаловала приговор экс-главе ЕАО Винникову за злоупотребление полномочиями

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура сочла слишком мягким приговор бывшему губернатору Еврейской автономной области (ЕАО) Александру Винникову, который получил четыре года условно за злоупотребление полномочиями при закупках медицинского оборудования, и обжаловала его, сообщило ведомство.

Уголовные дела в отношении бывших и действующих глав регионов за последние пять лет

"Генеральная прокуратура РФ обжаловала приговор Биробиджанского районного суда Еврейской автономной области по уголовному делу в отношении бывшего губернатора ЕАО Александра Винникова. По мнению государственного обвинения, суд назначил чрезмерно мягкое, несоразмерное содеянному наказание, не связанное с реальным лишением свободы, не приняв при этом во внимание характер и высокую степень общественной опасности совершенного преступления, а также его последствия, выразившиеся в том числе в дополнительном расходовании средств из бюджета региона", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также прокуратура считает, что в приговоре не учтена особая роль в преступлении Винникова, имевшего значительное влияние на подчиненных лиц. "С учетом изложенного государственным обвинителем на приговор принесено апелляционное представление, в котором суду вышестоящей инстанции предложено вынести новый приговор и назначить наказание в виде реального лишения свободы", - сообщили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело против Винникова было возбуждено по ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями") на основании проверок ФСБ и ФАС. По данным прокуратуры области, в 2014-2015 годах Винников вместе с заместителем начальника управления здравоохранения областного правительства и гендиректором компании склонил руководителя управления к закупкам на фиктивных торгах медоборудования для онкодиспансера по завышенной стоимости, в результате чего был причинен ущерб на сумму более 24 млн рублей. 15 июля Биробиджанский районный суд в ЕАО приговорил Винникова к четырем годам условно с лишением права занимать определенные должности на три года. Адвокаты заявили, что обжалуют приговор.

Винников занимал пост губернатора Еврейской АО в 2010-2015 годах. Сторона обвинения просила для него четыре года колонии общего режима. Вину он не признал.