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Житель Саранска обстрелял детей из пневматического пистолета

Госпитализация пострадавшему ребенку не потребовалась

ТАСС, 26 июля. Житель Саранска выстрелил из пневматического пистолета в ребенка, который забрался на крышу гаража, сообщило в пятницу МВД Мордовии.

"Пострадавший вместе с другом залез на крышу гаража, расположенного в Пролетарском районе города. Проходящий мимо хозяин одного из гаражей выстрелил в сторону детей из пневматического пистолета, причинив одному из них телесные повреждения. Полицейские установили личность мужчины, он был доставлен в отделение полиции, где признался в содеянном", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе МВД Мордовии уточнили ТАСС, что медицинскую помощь пострадавшему 11-летнему мальчику оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

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