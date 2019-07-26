Неизвестные подожгли аттракционы в калининградском парке

КАЛИНИНГРАД, 26 июля. /ТАСС/. Полиция в Калининграде ищет людей, которые минувшей ночью подожгли несколько аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха, сообщила в пятницу ТАСС руководитель пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая.

"В настоящее время проводится пожароведческая экспертиза на месте возгорания, а также организованы мероприятия по поиску возможных злоумышленников", - сказала она.

По данным ГУ МЧС по региону, пожар в парке в центре Калининграда произошел около 3:00 (04:00 мск). Горели два аттракциона на общей площади в 90 кв. м. К ликвидации возгорания привлекались 11 человек и 2 единицы спецтехники. Пострадавших нет.

По информации директора парка Эллы Кадочниковой, неизвестные бросили на площадки нескольких аттракционов бутылки с зажигательной смесью. Два аттракциона, "Американские горки" и "Старби", были повреждены огнем, еще на одном аттракционе зажигательная смесь не загорелась. "Полицейские изъяли бутылки, в которых находилась, по предварительным данным, горючая жидкость", - сказала она ТАСС.

Сгоревшие аттракционы принадлежат индивидуальным предпринимателям, которые работают по договору с администрацией парка. "Аттракционы будут, конечно, восстановлены, но когда, а также о сумме нанесенного ущерба могут сказать только владельцы аттракционов", - сказала директор парка, добавив, что сейчас он работает в штатном режиме.