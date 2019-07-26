СМИ: число жертв оползней на юге Китая увеличилось до 26 человек

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Количество погибших в результате схода двух оползней в провинции Гуйчжоу на юге Китая достигло 26 человек, еще 25 числятся пропавшими без вести. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о 22 жертвах и 23 пропавших без вести.

Оползни сошли в Гуйчжоу во вторник. Первый инцидент произошел в 16:00 по местному времени (11:00 мск) в уезде Хэчжан, в результате чего под завалами оказалась строительная площадка.

Второй оползень сошел в уезде Шуйчэн вблизи города Люпаньшуй во вторник в 21:20 по местному времени (16:20 мск), в результате чего 21 дом был разрушен, 77 человек оказались в зоне бедствия.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Их финансирует правительство Китая, выделившее из центрального бюджета на эти цели, а также на ликвидацию стихийного бедствия 30 млн юаней (более $4,3 млн).