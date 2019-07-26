Гражданин Украины экстрадирован из Польши в РФ по делу об убийстве главы ФГУП при МВД

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Обвиняемый в соучастии в убийстве генерального директора ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД России" Николая Волкова экстрадирован из Варшавы в Москву. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, 27 марта 2017 года в Москве на Осенней улице злоумышленники напали на Волкова, отобрали портфель с документами и дважды выстрелили в него. От полученных огнестрельных ранений потерпевший умер. Один из фигурантов уголовного дела покинул территорию России. В мае 2017 года на основании запроса ГУ МВД России по Москве он был объявлен в международный розыск и в июле прошлого года был задержан в Польше.

"Сегодня из Варшавы в Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России доставлен гражданин Украины Юрий Гуйва, обвиняемый в разбойном нападении и убийстве руководителя ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД России", совершенном организованной группой лиц по найму", - сказала она, добавив, что уголовное дело возбуждено по статьям 105 ("Убийство"), 162 ("Разбой") и 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") УК РФ.