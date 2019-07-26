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В Индонезии произошло извержение вулкана Тангкубан

Оценкой его активности занимается агентство по предотвращению стихийных бедствий

ТАСС, 26 июля. Вулкан Тангкубан, расположенный недалеко от города Бандунг (свыше 2 млн. человек), выбросил столб пепла высотой в несколько сотен метров. Об этом сообщила в пятницу газета "The Straits Times".

Местные власти просят жителей не приближаться к вулкану. В настоящее время агентство по предотвращению стихийных бедствий занимается оценкой степени активности вулкана.

Индонезийские острова входят в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо - область по периметру Тихого океана, в которой находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений. Всего в этой зоне насчитывается 328 действующих наземных вулканов из 540 известных на Земле.

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Индонезия
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