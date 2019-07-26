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Детский сад в Смоленске закрыли из-за вспышки сальмонеллеза

Роспотребнадзор проводит экспертизу в дошкольном учреждении

ТАСС, 26 июля. Прокуратура Смоленской области проводит проверку после кишечной инфекции в детском саду №80 в Смоленске. Дошкольное учреждение закрыто, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального ведомства.

"Проводится проверка из-за острой кишечной инфекции в детском саду Смоленска, предположительно, сальмонеллеза. Сад закрыт", - сказал собеседник агентства.

Количество заболевших уточняется. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проводят экспертизы. Источник инфекции устанавливается.

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