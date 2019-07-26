Суд Петербурга арестовал предполагаемого убийцу активистки Елены Григорьевой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Московский районный суд Петербурга в пятницу заключил под стражу Даврона Мухамедова, предполагаемого убийцу активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе города, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"Московский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даврона Мухамедова", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы судов, помимо убийства, следствие обвиняет Мухамедова в грабеже. Мера пресечения избрана до 21 сентября 2019 года. Следователи полагают, что убийство было совершено на бытовой почве.

Тело Григорьевой с ножевыми ранениями было обнаружено в Московском районе Петербурга в начале недели. Друзья активистки рассказали ТАСС, что несколько месяцев назад она написала заявление в правоохранительные органы по факту насильственных действий, примененных к ней со стороны одного из ее знакомых. В петербургской полиции ТАСС сообщали, что неоднократно проверяли сообщения активистки и выносили по ним законные решения.

Григорьева переехала в Петербург из Великого Новгорода, являлась гражданской активисткой. Неоднократно участвовала в публичных мероприятиях, в том числе националистической направленности.