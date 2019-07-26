Суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины из ревности в подмосковном Раменском. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области 38-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.

За убийство был задержан житель Ногинска 1981 года рождения. На допросе мужчина признал вину, пояснив, что убийство совершил из ревности. Он написал явку с повинной и раскаялся в содеянном. По данным следствия, мужчина был ранее судим за незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ). Следствие также проверяет его на причастность к совершенному в 2014 году в Крыму убийству девушки.

Следствие планирует назначить психолого-психиатрическую экспертизу обвиняемому.

"Назначено проведение судебно-медицинской и генетической экспертиз, планируется назначение психолого-психиатрической", - сказала Врадий.

Накануне в Раменском во дворе многоэтажного дома на детской площадке мужчина нанес женщине не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений женщина скончалась. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, мужчина убил ее на детской площадке в присутствии ее ребенка.

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