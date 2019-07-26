При столкновении двух автомобилей под Тамбовом погибли три человека

ТАМБОВ, 26 июля. /ТАСС/. Двое взрослых и пятимесячный ребенок погибли при столкновении двух легковых автомобилей на трассе вблизи села Красносвободное под Тамбовом, еще один человек доставлен в больницу. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тамбовской области.

"Сегодня днем на 205-м км автодороги Воронеж - Тамбов вблизи села Красносвободное Тамбовской области Mitsubishi Lancer выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ладой Калиной". В результате ДТП 51-летняя женщина-водитель легковушки и ее 5-месячная внучка погибли на месте. Еще одна 29-летняя пассажирка "Лады Калины" была доставлена в тяжелом состоянии в больницу. Водителя внедорожника также госпитализировали в медучреждение, где в скором времени он скончался", - сообщили в пресс-службе.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.