Капитан судна Roxen, задержанного в Балтийском море, остался в Калининграде до суда

КАЛИНИНГРАД, 26 июля. /ТАСС/. Капитан судна Roxen, задержанного в мае за нарушение правил рыболовства, остался в Калининграде до суда по возбужденному против него уголовному делу. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

Судно Roxen под флагом Финляндии было задержано российскими пограничниками 10 мая в исключительной экономической зоне РФ в Балтийском море. На борту обнаружили около 8 т незаконно добытой рыбы. Против капитана возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 253 УК РФ ("Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ").

"Капитан судна остался в Калининграде под подпиской о невыезде до окончания судебного производства [по делу] или принятия иного решения дознанием или судом", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы пограничного управления.

Само судно покинуло пределы РФ после завершения предварительного расследования и внесения за него залога [€720 тыс., по данным эстонского портала ERR]. Экипаж из четырех граждан Эстонии также отпущен на родину, уточнил собеседник агентства.

По предварительной оценке, ущерб, нанесенный незаконным промыслом, который вело судно Roxen в российских водах, составил около 50 млн рублей. Его расчет произведен согласно таксам, установленным российским законодательством: сельдь балтийская - 82 рубля, килька - 55 рублей, треска - 164 рубля за один экземпляр, пояснил представитель погрануправления. Нелегальный улов изъят и передан на временное хранение.

Капитан Roxen сейчас проживает в одной из гостиниц Калининграда. Он не ограничен в общении и может выходить на улицу. По данным источников ТАСС, суд по его делу состоится в Калининграде в августе. Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, знакомый с ситуацией, выявленный случай браконьерства является беспрецедентным для Калининградской области как по сумме ущерба, так и объему незаконного улова. Источник также обратил внимание на то, что от российских рыбаков неоднократно поступали жалобы на нелегальный промысел, который вели иностранные суда в российских водах Балтики.