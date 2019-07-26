В Петербурге двое туристов из Китая избили россиянку в очереди в музей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Двое туристов из Китая избили девушку, стоявшую в очереди в музее-заповеднике "Царское Село", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе управления вневедомственной охраны войск (УВО) национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленинградской области.

"Наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии в городе Пушкине задержал двоих иностранных граждан в возрасте 53 и 45 лет, которые около входа на территорию музея-заповедника нанесли телесные повреждения 29-летней девушке, после чего пострадавшая была госпитализирована", - сказали в пресс-службе.

По данным УВО, на посту около входа на территорию музея-заповедника "Царское Село" сработала кнопка тревожной сигнализации, через две минуты сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия, где установили, что между двумя туристами из Китая и гражданкой РФ произошел конфликт. В ходе ссоры двое туристов нанесли девушке удар локтем в живот, а также повалили ее на землю.

Сотрудники Росгвардии задержали иностранцев и передали их сотрудникам территориального отдела полиции, которые на данный момент выясняют причины конфликта.

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его супруги Екатерины I, в наши дни является одним из самых посещаемых туристических объектов России. Наиболее популярными достопримечательными объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате.