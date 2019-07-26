Неизвестные обстреляли машину костромского предпринимателя

КОСТРОМА, 26 июля. /ТАСС/. Неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия машину предпринимателя в Костроме, мужчина получил ранение и был доставлен в больницу. Следственные органы возбудили уголовное дело, сообщила журналистам пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"26 июля в городе Костроме на улице Галичской во время движения автомашины под управлением костромского предпринимателя неустановленные лица произвели в автомашину не менее девяти выстрелов из огнестрельного оружия. В результате мужчина получил огнестрельное ранение, он госпитализирован. По данному факту следственными органами СК РФ по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты СУ СК России по региону, сотрудники полиции и управления Росгвардии области работают на месте происшествия. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.