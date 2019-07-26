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Поссорившиеся родители оставили ребенка на дороге в Казани

Когда семейная пара вернулась обратно за ребенком, девочку уже увезли в больницу

КАЗАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Жители нашли на обочине дороги в Казани девочку, которую оставили поссорившиеся родители. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

"Супружеская пара, молодые родители, поругались. Остановились недалеко от территории агропромышленного парка, муж высадил жену, посадил ребенка на обочине, в итоге сел и уехал, жена тоже в итоге уехала. Проезжавшие мимо автолюбители увидели ребенка на обочине, позвонили в полицию и скорую. На тот момент, когда родители прибыли обратно на место, девочку уже увезли в больницу", - сказал собеседник агентства.

Инспектор по делам несовершеннолетних в отношении родителей ребенка составил административный протокол по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

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