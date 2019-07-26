СМИ: во Франции раскрыли сеть передачи краденых паспортов мигрантам в Турцию и Грецию

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Французская полиция задержала восемь человек, организовавших переправку сотен украденных в Париже паспортов в Турцию и Грецию, где они доставались нелегальным мигрантам. Об этом сообщает в пятницу газета Le Parisien.

Семеро мужчин и одна женщина были задержаны в понедельник утром в ходе спецоперации в Париже и Ницце. Шестерым были предъявлены обвинения в подлоге и использовании фальшивых документов, сокрытии краденного, содействии преступникам, а также оказании помощи с проживанием на незаконных основаниях. Еще двое отпущены на условиях судебного контроля.

По информации издания, следователи пытались выйти на след группировки с 2016 года после задержания двух бельгийцев со 130 французскими паспортами. Однако зацепка появилась только в конце прошлого года, когда один из них перевел сумму денег на счет некой девушки из России, которая проживает в Париже. Следователи выяснили, что она связана с жителем французской столицы, ранее судимым за обнаруженное у него фальшивое бельгийское удостоверение личности. Именно он, как выяснилось, и руководил всей нелегальной схемой.

Принцип работы преступной организации строился на скупке краденных паспортов по €20-30 у карманников из XVIII округа Парижа, и их последующей отправке в Ниццу. Там один из задержанных подделывал фотографии и некоторые данные в документах, чтобы затем перепродать по €500 за штуку. Источник издания заверил, что за границей эти паспорта можно было продать за несколько тысяч евро каждый, большинство документов при этом были отправлены в Грецию и Турцию.

"Мигранты использовали документы по принципу похожести. Удостоверения продавались людям, которые внешне напоминали настоящих владельцев украденных паспортов. С настоящими документами они могли без особых проблем проходить досмотр на границе", - заявил источник. По его словам, пока следователи смогли доказать причастность банды к продаже 500 паспортов, однако в действительности их могло быть "в четыре раза больше".