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Три человека пострадали и один погиб при столкновении пяти машин на МКАД

В районе ДТП образовалась небольшая пробка.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Два грузовых и три легковых автомобиля столкнулись на МКАД, по предварительным данным, ранены три человека и один погиб. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На внешней стороне МКАД между Волгоградским и Рязанским проспектами произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали три человека, еще один скончался на месте", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. В районе аварии образовалась небольшая пробка.

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