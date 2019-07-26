Три человека пострадали и один погиб при столкновении пяти машин на МКАД

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Два грузовых и три легковых автомобиля столкнулись на МКАД, по предварительным данным, ранены три человека и один погиб. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На внешней стороне МКАД между Волгоградским и Рязанским проспектами произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали три человека, еще один скончался на месте", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. В районе аварии образовалась небольшая пробка.