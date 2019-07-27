В Приамурье из-за паводка эвакуировали почти 1 тыс. человек

В четверг власти ввели в Амурской области режим чрезвычайной ситуации, поскольку вызванный обильными осадками паводок привел к подтоплению ряда территорий. Глава региона Василий Орлов рассказал ТАСС, что пик паводка ожидается 27 июля. Всего, по его словам, подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах, эвакуировать планируется около 3 тыс. человек.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июля. /ТАСС/. Около 980 человек эвакуированы в Амурской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка, сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального главного управления МЧС России.

"На территории Приамурья из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 980 человек, в том числе 333 ребенка", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в пунктах временного размещения находятся 444 человека, из них 177 детей, у родственников - 536 человек, из них 156 детей.

"За минувшие сутки для эвакуации жителей привлекалось два вертолета Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и один вертолет Амурской авиабазы. Для оказания помощи пострадавшему населению вертолетами МЧС России доставлена гуманитарная помощь в населенные пункты Новокиевский Увал и Норск", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в результате паводка подтоплены почти 600 частных жилых домов в 16 населенных пунктах. "По состоянию на утро 27 июля на территории 16 населенных пунктов Приамурья подтоплено 593 частных жилых дома: в Зее четыре дома; в Мазановском районе - 430; в Селемджинском районе - 149", - говорится в сообщении. Также в нем уточняется, что в регионе паводком подтоплено 1286 придворовых территорий, вода вышла на 25 участков автомобильных дорог.

Ранее сообщалось, что в Приамурье эвакуируют людей из нескольких сел в Селемджинском и Мазановском районах, которые достигла волна паводка. В пунктах временного размещения их обеспечивают горячим питанием и вещами первой необходимости.

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