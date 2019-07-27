AFP: число жертв землетрясений на Филиппинах возросло до восьми

ТАСС, 27 июля. Не менее восьми человек погибли, еще около 60 получили ранения в результате серии землетрясений, произошедших в субботу на Филиппинах. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на местные власти. Ранее поступала информация о пяти погибших и 12 пострадавших.

По данным Геологической службы США, за последние часы на территории муниципалитета Итбаят (провинция Батанес) на севере Филиппин и в водах близ него произошло не менее четырех землетрясений. Их магнитуда составила соответственно 5,4; 5,9; 4,5 и 5,7. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщил агентству глава администрации Итбаята Рауль де Сагон, жертвами землетрясений стали не менее восьми человек, около 60 пострадали. Как отмечает AFP, несколько зданий оказались разрушены. По словам властей, многие местные жители во время удара стихии находились в своих домах, так как землетрясения начали происходить, когда было раннее утро.

Филиппины входят в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо - цепь сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся от берегов Мексики через Гавайские острова и Индонезию на юг до Новой Зеландии.