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СМИ: в Канаде при столкновении небольшого самолета и планера погибли два человека

Инцидент произошел в воздухе примерно в 40 км к югу от Калгари

ОТТАВА, 27 июля. /ТАСС/. Два человека погибли при столкновении небольшого самолета и планера недалеко от канадского Калгари (провинция Альберта). Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел в воздухе примерно в 40 км к югу от города. Одномоторный самолет Cessna 182 Skylane столкнулся с двухместным планером. Самолет в итоге смог приземлиться, а планер разбился. Находившееся в нем два человека погибли на месте.

По факту воздушного происшествия начато расследование. Других подробностей не сообщается.

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Канада
СМИ: четыре человека погибли при крушении гидросамолета в Канаде
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