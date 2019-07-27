{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трое детей найдены мертвыми в Дагестане

Они купались в море на надувном матрасе

МАХАЧКАЛА, 27 июля. /ТАСС/.Трое детей, которые купались в Каспийском море в Бабаюртовском районе Дагестана, найдены мертвыми. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

"От диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Бабаюртовского района <...> поступило сообщение о том, что в Бабаюртовском районе пропало трое детей, которые купались в море на надувном матрасе. По информации на 12:10 от работников МВД России, тела погибших детей найдены силами родственников и местного населения", - сообщили в пресс-службе.

На место происшествия были направлены семь спасателей и одна единица техника.

Теги
РоссияДагестан
Минобороны Азербайджана продолжает поиск упавшего в Каспийское море самолета ВВС
К его поиску привлечены корабли Военно-морских сил и вертолеты
Читать полностью