Источник: в Подмосковье разбился легкомоторный самолет

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Серпуховском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в субботу в экстренных службах.

"Авария произошла в районе деревни Дракино. По предварительным данным, на борту находились пилот и пассажир, предположительно, оба погибли", - сказал источник, добавив, что среди основных версий падения гидросамолета рассматривается ошибка пилота. "Гидросамолет Lake 250 Renegade упал в Оку. Среди основных версий - ошибка пилотирования", - сказал источник.

По его словам, самолет еще находится в воде. При падении и ударе о поверхность воды он получил значительные повреждения. Всего этот тип самолета может вместить до пяти пассажиров.

"Опять же, по предварительной информации, он мог принадлежать аэроклубу. Возможно, выполнял учебно-тренировочный полет. Эта информация сейчас уточняется", - сказали в экстренных службах.

В Главном управлении МЧС по Московской области уточнили, что авария произошла в районе населенного пункта Подмоклово, а не Дракино, как сообщалось ранее. "Он упал в карьер с водой. Состояние находившихся на борту уточняется", - сказали в ведомстве. Также выясняется тип самолета и его маршрут.

В новость в 14:27 мск внесены изменения - добавлены подробности.