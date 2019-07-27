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В Башкирии проводится проверка из-за стрельбы в одной из больниц Белорецка

По предварительным данным, врач пытался успокоить пришедшего мужчину, а затем применил травматический пистолет

ТАСС, 27 июля. Сотрудники МВД в Башкирии проводят проверку по факту стрельбы в одном из медицинских учреждений города Белорецка, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе правоохранительного ведомства.

"В полицию Белорецка поступило сообщение о происшествии в одном из медицинских учреждений города. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По предварительным данным, нетрезвый житель Белорецкого района устроил скандал. Один из врачей пытался успокоить пришедшего мужчину, однако тот на замечания не реагировал и вел себя агрессивно. Врач применил имевшийся у него травматический пистолет", - сообщили в МВД.

Собеседник агентства уточнил, что после инцидента нетрезвый мужчина обратился за медицинской помощью. По информации местных СМИ, случай произошел в патологоанатомическом отделении центральной районной больницы Белорецка.

"В настоящее время проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказали в ведомстве.

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