{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Автор видеоблога "Дорога к фильму - Road to film" погиб в Петербурге

Его тело достали из коллектора на набережной реки Карповки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС утром в субботу обнаружили в коллекторе на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге тела двух мужчин, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка. По данным СМИ, один из погибших - автор блога на YouTube "Дорога к фильму - Road to film" с аудиторией более 500 тыс. подписчиков.

"Утром 27 июля мы оказали помощь сотрудникам полиции, достали из коллектора на набережной реки Карповки двух мужчин, они погибли", - рассказал собеседник агентства. В пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ТАСС подтвердили факт происшествия и отметили, что следователи выясняют обстоятельства гибели людей.

По данным Telegram-канала Mash, один из погибших - известный видеоблогер из Белоруссии, который является автором канала на YouTube "Дорога к фильму - Road to film" с аудиторией более 500 тыс. подписчиков.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
В Башкирии проводится проверка из-за стрельбы в одной из больниц Белорецка
По предварительным данным, врач пытался успокоить пришедшего мужчину, а затем применил травматический пистолет
Читать полностью