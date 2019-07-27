Автор видеоблога "Дорога к фильму - Road to film" погиб в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС утром в субботу обнаружили в коллекторе на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге тела двух мужчин, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка. По данным СМИ, один из погибших - автор блога на YouTube "Дорога к фильму - Road to film" с аудиторией более 500 тыс. подписчиков.

"Утром 27 июля мы оказали помощь сотрудникам полиции, достали из коллектора на набережной реки Карповки двух мужчин, они погибли", - рассказал собеседник агентства. В пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ТАСС подтвердили факт происшествия и отметили, что следователи выясняют обстоятельства гибели людей.

По данным Telegram-канала Mash, один из погибших - известный видеоблогер из Белоруссии, который является автором канала на YouTube "Дорога к фильму - Road to film" с аудиторией более 500 тыс. подписчиков.