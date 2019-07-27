Пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области

ТАСС, 27 июля. Два легковых автомобиля столкнулись на автодороге Мичуринск - Кочетовка-5 в Тамбовской области, в результате чего пострадали пять человек, в том числе двое детей. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

"По предварительной информации, в 12:35 на третьем километре автодороги Мичуринск - Кочетовка-5 произошло столкновение автомобилей Lada Granta и ВАЗ 2115. Пострадали пять человек, в том числе два ребенка, которые находились в Lada", - сказала собеседница агентства.

58-летний водитель Lada при повороте налево врезался в ВАЗ, следовавший по прямой. Пострадавших осматривают медики, уточнили в пресс-службе ведомства. На месте происшествия работают сотрудники УГИБДД по региону.