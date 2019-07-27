Грузовик упал с обрыва в горах Грузии

ТБИЛИСИ, 27 июля. /ТАСС/. Грузовик марки "КамАЗ", перевозивший 12 человек в высокогорной Грузии, в воскресенье упал с 400-метрового обрыва, есть жертвы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД республики.

Машина ехала из села Земо Алвани в Омало. "Сразу после случившегося на место выехали местные спасатели и бригады скорой помощи, а также медики едут уже из Тбилиси. Есть жертвы. Подробности станут известны позже", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее грузинская телекомпания IMEDI сообщала, что грузовик вез людей на сельский праздник. Пятеро человек успели выпрыгнуть из падающей в пропасть машины.