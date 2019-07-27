Прокуратура начала проверку после гибели двух человек при крушении самолета в Подмосковье

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту гибели двух человек при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье. Об этом сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"В связи с данным происшествием Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводится проверка", - сказала Короткова.

По ее словам, крушение потерпел самолет марки RAG-2895. "На борту самолета находились два человека, они погибли", - сообщила представитель ММТП. Причины и обстоятельства крушения устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее по факту крушения легкомоторного самолета Следственный комитет начал доследственную проверку.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, ошибка пилота рассматривается среди основных версий падения в Оку гидросамолета. По его словам, самолет еще находится в воде. При падении и ударе о поверхность воды он получил значительные повреждения.

Всего этот тип самолета может вместить до пяти пассажиров. Источник также сообщил, что, по предварительной информации, он мог принадлежать аэроклубу. Возможно, выполнял учебно-тренировочный полет. "Эта информация сейчас уточняется", - сказали в экстренных службах.

В Главном управлении МЧС по Московской области уточнили, что авария произошла ближе в районе населенного пункта Подмоклово, а не Дракино.